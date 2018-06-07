Марат Сафин: "Чеккинато может создать сложности для Тима"

Экс-первая ракетка мира Марат Сафин, выступающий на Roland Garros в Турнире легенд вместе с Евгением Кафельниковым, поделился мнением о полуфинале Открытого чемпионата Франции между австрийцем Домиником Тимом и итальянцем Марко Чеккинато, который назвал Сафина своим кумиром.

- Думаю, Чеккинато может создать сложности для Тима. У них похожий стиль игры. Тим - австрийская машина. А у итальянцев всегда... небольшой бардак, - сказал россиянин.

- Будете смотреть полуфинал?

- Думаю, да. Теперь мне есть, за кого болеть.

Мужские полуфинальные поединки пройдут в Париже в пятницу.