Макарова и Веснина проиграли в финале Australian Open

Сегодня. Мельбурн. Елена ВЕСНИНА и Екатерина МАКАРОВА. Фото AFP

Российский дуэт Екатерина Макарова и Елена Веснина в финале Australian Open в парном разряде уступили паре Тимеа Бабош – Кристина Младенович – 4:6, 3:6. Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты.

Отметим, что для Бабош эта победа стала первой на турнире "Большого шлема" в карьере, для Младенович - второй.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Финал

Бабош/Младенович (Венгрия/Франция, 5) – МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 2) – 6:4, 6:3