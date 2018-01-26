Макарова и Веснина проиграли в финале Australian Open

Российский дуэт Екатерина Макарова и Елена Веснина в финале Australian Open в парном разряде уступили паре Тимеа Бабош – Кристина Младенович – 4:6, 3:6. Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты.
Отметим, что для Бабош эта победа стала первой на турнире "Большого шлема" в карьере, для Младенович - второй.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Финал
Бабош/Младенович (Венгрия/Франция, 5) – МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 2) – 6:4, 6:3
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Bache Gabrielsen
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср: Да-да, чувачок, я так понимаю, что Тимеа Бабош - это твой идеал женской красоты ? Наряду с Симой Халеп и Аней Кербер ? Уйди отсюда, чучело, не позорься :)
15:21
Soulles
Serenky25 Soulles____Да я идиот что ли слушать этого придурка? Это этот м.к сказал до матча про легкие деньги и что он занес 200 000. потом пропал на 2 недели. Думали самоустранился. (((((: Но выжил с..ка!=====прикольно,твит снесли,а ответ на него висит )
14:23
Братчанин
Слабачки! Никогда больше не выиграют ТБШ! Нет психологии победителей...
14:09
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Ну, не хотят ура--поцтреоты с окостеневшим "серым веществом"" признать , что отечественный Змей--Гор. с физиями страшил --- ЭТО сегодня--облажавшаяся парочка, плюс теннисная тренерская начальница -- мыскина...
13:33
rusfed 2.0
Bache Gabrielsen, вот твой Родченков, кстати, отписАлся. Он же - еще с кучей имен и диагнозов )
13:17
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Сейчас ещё услышим нытьё губершлёпа с Ч.Е. по биатлону, где ОН будет плакаться об О.И....
12:59
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
ДАААААААААААААААААА!!!!!!! Двух страшил оставили без ""карьерного шлема"", напялив на них красную кожаную "шляпу" с "воротником"....
12:56
sarkis1957
Bache Gabrielsen___________ Да, там у "них" ещё пара-тройка голов имеется. Одна из них прячется под ником koira (по мне, созвучно с "копра", что означает "дерьмо")
12:33
Bache Gabrielsen
Rusfed, может, у них и три разных головы, но юзер один. Типо, как Змей Горыныч :)
11:59
rusfed 2.0
Bache Gabrielsen, это три разных юзера )
11:29
Bache Gabrielsen
Надеюсь, у Бнея-Уепинни-Чмоки Родченкова сегодня утром случился множественный orgasmo |(итал.) ?
11:27
Serenky25
Soulles____Да я идиот что ли слушать этого придурка? Это этот м.к сказал до матча про легкие деньги и что он занес 200 000. потом пропал на 2 недели. Думали самоустранился. (((((: Но выжил с..ка!
11:22
Serenky25
Бней Иегуда____Зенит-Динамо Спб. кубок. 200 000. легкие деньги. Ты еще жив уе..к?
11:00
SSNA7
Бней Иегуда На классе!)) Кики, Тимеа, умнички!)) Порадовали.)_____________Во даёт. Пару дней назад писал, что это вообще недосоревнования пар. Ан нет, смотри как распетушился...Таки смотрел, обманщик, переживал? Чему они тебя порадовали-то, туловище? Ты пару вообще смотреть не должен был...
10:57
Я с рулетом на балконе
Спокойно взяли чек и пошли отмечать день студента))
10:44
Несвин
Всякая шушера уже в восторге.
10:29
Contr
Не читая, знаю, что Чмока уже резвится, пованивая.
10:24
vladfm6868
Меньше "звезд" в голове надо иметь, закат наступил.
10:18
джо
Такой шанс упустили ,взять карьерный Большой шлем. Макарова абсолютно не готова, даже визуально - потолстела.
10:16
John0201
дак а что сливать? объективно бабош/млада сильнее были
09:58
tryam
мда....как такие матчи то можно сливать
09:52
Бней Иегуда
На классе!)) Кики, Тимеа, умнички!)) Порадовали.)
09:48
Soulles
Проиграли спокойно,на классе. Ну, а у Бабош и Младенович была легкая прогулка)
09:47