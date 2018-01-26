09:40 | Теннис — "Большой шлем"

Макарова и Веснина проиграли в финале Australian Open

Сегодня. Мельбурн. Елена ВЕСНИНА и Екатерина МАКАРОВА. Фото AFP
Сегодня. Мельбурн. Елена ВЕСНИНА и Екатерина МАКАРОВА. Фото AFP
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Российский дуэт Екатерина Макарова и Елена Веснина в финале Australian Open в парном разряде уступили паре Тимеа БабошКристина Младенович – 4:6, 3:6. Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты.

 
Сегодня. Мельбурн. Елена ВЕСНИНА и Екатерина МАКАРОВА.Россиянки пока без "Шлема". Макарова и Веснина проиграли финал

Отметим, что для Бабош эта победа стала первой на турнире "Большого шлема" в карьере, для Младенович - второй.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Финал

Бабош/Младенович (Венгрия/Франция, 5) – МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 2) – 6:4, 6:3

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (23)
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Bache Gabrielsen

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср: Да-да, чувачок, я так понимаю, что Тимеа Бабош - это твой идеал женской красоты ? Наряду с Симой Халеп и Аней Кербер ? Уйди отсюда, чучело, не позорься :)

15:21

Soulles

Serenky25 Soulles____Да я идиот что ли слушать этого придурка? Это этот м.к сказал до матча про легкие деньги и что он занес 200 000. потом пропал на 2 недели. Думали самоустранился. (((((: Но выжил с..ка!=====прикольно,твит снесли,а ответ на него висит )

14:23

Братчанин

Слабачки! Никогда больше не выиграют ТБШ! Нет психологии победителей...

14:09

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

Ну, не хотят ура--поцтреоты с окостеневшим "серым веществом"" признать , что отечественный Змей--Гор. с физиями страшил --- ЭТО сегодня--облажавшаяся парочка, плюс теннисная тренерская начальница -- мыскина...

13:33

rusfed 2.0

Bache Gabrielsen, вот твой Родченков, кстати, отписАлся. Он же - еще с кучей имен и диагнозов )

13:17

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

Сейчас ещё услышим нытьё губершлёпа с Ч.Е. по биатлону, где ОН будет плакаться об О.И....

12:59

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

ДАААААААААААААААААА!!!!!!! Двух страшил оставили без ""карьерного шлема"", напялив на них красную кожаную "шляпу" с "воротником"....

12:56

sarkis1957

Bache Gabrielsen___________ Да, там у "них" ещё пара-тройка голов имеется. Одна из них прячется под ником koira (по мне, созвучно с "копра", что означает "дерьмо")

12:33

Bache Gabrielsen

Rusfed, может, у них и три разных головы, но юзер один. Типо, как Змей Горыныч :)

11:59

rusfed 2.0

Bache Gabrielsen, это три разных юзера )

11:29

Bache Gabrielsen

Надеюсь, у Бнея-Уепинни-Чмоки Родченкова сегодня утром случился множественный orgasmo |(итал.) ?

11:27

Serenky25

Soulles____Да я идиот что ли слушать этого придурка? Это этот м.к сказал до матча про легкие деньги и что он занес 200 000. потом пропал на 2 недели. Думали самоустранился. (((((: Но выжил с..ка!

11:22

Serenky25

Бней Иегуда____Зенит-Динамо Спб. кубок. 200 000. легкие деньги. Ты еще жив уе..к?

11:00

SSNA7

Бней Иегуда На классе!)) Кики, Тимеа, умнички!)) Порадовали.)_____________Во даёт. Пару дней назад писал, что это вообще недосоревнования пар. Ан нет, смотри как распетушился...Таки смотрел, обманщик, переживал? Чему они тебя порадовали-то, туловище? Ты пару вообще смотреть не должен был...

10:57

Я с рулетом на балконе

Спокойно взяли чек и пошли отмечать день студента))

10:44

Несвин

Всякая шушера уже в восторге.

10:29

Contr

Не читая, знаю, что Чмока уже резвится, пованивая.

10:24

vladfm6868

Меньше "звезд" в голове надо иметь, закат наступил.

10:18

джо

Такой шанс упустили ,взять карьерный Большой шлем. Макарова абсолютно не готова, даже визуально - потолстела.

10:16

John0201

дак а что сливать? объективно бабош/млада сильнее были

09:58

tryam

мда....как такие матчи то можно сливать

09:52

Бней Иегуда

На классе!)) Кики, Тимеа, умнички!)) Порадовали.)

09:48

Soulles

Проиграли спокойно,на классе. Ну, а у Бабош и Младенович была легкая прогулка)

09:47