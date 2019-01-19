07:32 | Теннис — "Большой шлем"

Макарова и Ситак проиграли в первом круге Australian Open в миксте

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Россиянка Екатерина Макарова в паре с новозеландцем Артемом Ситаком уступила в первом круге Australian Open в миксте. В двух сетах они проиграли словенке Андрее Клепач и французу Эдуару Роже-Васслену.

Мельбурн (Австралия) 

Турнир "Большого шлема" Australian Open 

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Микст 

Парный разряд 

Первый круг 

Андрея Клепач/Эдуар Роже-Васслен (Словения/Франция) - Екатерина Макарова/Артем Ситак (Россия/Новая Зеландия, 8) - 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2019/23/

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