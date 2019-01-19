Макарова и Ситак проиграли в первом круге Australian Open в миксте

Россиянка Екатерина Макарова в паре с новозеландцем Артемом Ситаком уступила в первом круге Australian Open в миксте. В двух сетах они проиграли словенке Андрее Клепач и французу Эдуару Роже-Васслену.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 44 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Микст
Парный разряд
Первый круг
Андрея Клепач/Эдуар Роже-Васслен (Словения/Франция) - Екатерина Макарова/Артем Ситак (Россия/Новая Зеландия, 8) - 6:3, 6:4
Дополнительная информация
Загрузка...