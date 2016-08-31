22:06 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Кузнецова проиграла Возняцки во втором круге US Open

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Россиянка Светлана Кузнецова не сумела пробиться в третий круг US Open. Во втором раунде она в двух сетах уступила датчанке Каролин Возняцки. Следующая соперница обидчицы россиянки определится в поединке двух представительниц Румынии Моники Никулеску и Аны Богдан. Напомним, что на Уимблдоне-2016 Кузнецова побеждала Возняцки, но повторить это не удалось.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Возняцки (Дания) – КУЗНЕЦОВА (Россия, 9) – 6:4, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2016/11/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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sdhl

Скрытая баранка при 0-4 была особенно хороша.))

22:19

tryam

Светочка, умничка ты моя, вслед за Касаткиной сливаешь, отдача за Олимпиаду прилетает, красотуля моя, а какие коэффициенты против тебя, спасибки =)

22:16

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