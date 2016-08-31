Кузнецова проиграла Возняцки во втором круге US Open

Россиянка Светлана Кузнецова не сумела пробиться в третий круг US Open. Во втором раунде она в двух сетах уступила датчанке Каролин Возняцки. Следующая соперница обидчицы россиянки определится в поединке двух представительниц Румынии Моники Никулеску и Аны Богдан. Напомним, что на Уимблдоне-2016 Кузнецова побеждала Возняцки, но повторить это не удалось.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 46 303 400 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Возняцки (Дания) – КУЗНЕЦОВА (Россия, 9) – 6:4, 6:4
sdhl
Скрытая баранка при 0-4 была особенно хороша.))
22:19
tryam
Светочка, умничка ты моя, вслед за Касаткиной сливаешь, отдача за Олимпиаду прилетает, красотуля моя, а какие коэффициенты против тебя, спасибки =)
22:16