17:05 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Кузнецова проиграла Мугурусе в четвертьфинале Уимблдона

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Россиянка Светлана Кузнецова проиграла испанке Гарбинье Мугурусе в четвертьфинале Уимблдона со счетом 3:6, 4:6.

В полуфинале Мугуруса встретится с победительницей матча Магдалена Рыбарикова (Словакия) - Коко Вандевэй (США).

Лондон (Великобритания) 

Турнир "Большого шлема" Wimbledon 

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов 

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Мугуруса (Испания, 14) - КУЗНЕЦОВА (Россия, 7) - 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/2017/11/

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КОММЕНТАРИИ (16)
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sarkis1957

Кузя непредсказуема, хотя в её победу верилось с трудом. Но что бы так безвольно, почти без сопротивления....

17:45

Новоуепинни

нехило у ватана марксана разорвало, болел небось за свету ))

17:45

Новоуепинни

marksan -------------------- бугага, олимп чемпионка в миксте и в паре, бгг)) там тока ветераны и отстой играет, нормальные люди в парах играть брезгуют, несолидно )) тоже мне олимп чемпионка, типа равноценно: фелпс, болт и макарова - все чемпионы и одинаково типа крутые)) в игре в пятнашки тоже чемпионы были бы, если б включение в ОИ пролоббировали ))

17:44

Baluich1

Да ее Чакветадзе сглазила...

17:43

marksan

Новоуепинни______ Ты кто? Дерьмо! А Макарова - олимпийская чемпионка! Победительница трёх турниров Большого шлема (два — в парном разряде, один — в миксте); финалистка четырёх турниров Большого шлема (три — в парном разряде, один — в миксте); полуфиналистка двух турниров Большого шлема в одиночном разряде; победительница Итогового турнира WTA (2016) в парном разряде; победительница 11 турниров WTA (два — в одиночном разряде). У неё титулов больше, чем у тебя пуков выскочило за всю жизнь!

17:32

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

В прошлом году, кстати, Светочка тоже проиграла из-за погоды.)) Когда закрыли крышу и последовало 0-6 от Серены.)) Иначе ни-ни!))

17:29

marksan

Рано радовалась!

17:28

Новоуепинни

как и грил - как только шлак типа макаровой, какой-то полоны и рыдванской перестал попадаться - сразу вылетела. тока из-за легкой сетки проходила. а мугуруза - няша, если еще бухать перестанет на радостях от РГ прошлого года, то вообще всех выносить будет ))

17:27

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Так то погода виновата.)) Ибо Камельзон, Тарпищев и парочка упоротых поцреотов с сайта врать не могут.)) Все шансы на выигрыш Уимблдона были, бгг.))

17:26

serenky25

Если бы она была Федерером и у нее был самолет, она бы везде возила с собой свою собаку. Собака бы являлась тайным оружием и могла переломить ход матча (игра на задней линии, прессинг соперницы и судьи на вышке и т.п.). Жаль, что Светлана не Федерер, у нее нет самолета, а еще больше жаль собаку, которая смотрела матч по ТВ и ни чем не могла помочь....В итоге вывод...во всем виноваты Федерер, самолет и собака.

17:18

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

tryam Даже 1,94 был.)) Причём до лайва.))

17:16

Thomas_Boy_

Ожидаемо и совсем не грустно.

17:16

diskmen

Последняя наша тенниссистка пала.Всё как говорил ЧМОКА .Скорее-бы ШАРАПОВА заиграла,а то совсем радости нет.

17:14

tryam

не было никаких 1.9. Был 1.6 итак было понятно кто победит, личные встречи хотя бы посмотреть можно

17:13

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ! Исход с Мугурусой очевиден любому, кроме поцреотически зашоренных граждан.)) Если Гарбин сыграет хотя бы на половину своих возможностей, проблем не возникнет.) 17:25 10 июля ------------------------------- Папа всё знал заранее.)) 1,9 на победу Гарбин зашли даже легче, чем планировалось.)) Игра в одну калитку.))

17:12

oleg.bob

Эх, Кузя, Кузя...

17:12