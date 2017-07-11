Кузнецова проиграла Мугурусе в четвертьфинале Уимблдона

Россиянка Светлана Кузнецова проиграла испанке Гарбинье Мугурусе в четвертьфинале Уимблдона со счетом 3:6, 4:6.
В полуфинале Мугуруса встретится с победительницей матча Магдалена Рыбарикова (Словакия) - Коко Вандевэй (США).
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Мугуруса (Испания, 14) - КУЗНЕЦОВА (Россия, 7) - 6:3, 6:4
A big smile on the face of Conchita Martinez as @GarbiMuguruza reaches her third Grand Slam semi-final...#Wimbledon pic.twitter.com/6japmrU7Y7– Wimbledon (@Wimbledon) 11 июля 2017 г.
sarkis1957
Кузя непредсказуема, хотя в её победу верилось с трудом. Но что бы так безвольно, почти без сопротивления....
17:45
Новоуепинни
нехило у ватана марксана разорвало, болел небось за свету ))
17:45
Новоуепинни
marksan -------------------- бугага, олимп чемпионка в миксте и в паре, бгг)) там тока ветераны и отстой играет, нормальные люди в парах играть брезгуют, несолидно )) тоже мне олимп чемпионка, типа равноценно: фелпс, болт и макарова - все чемпионы и одинаково типа крутые)) в игре в пятнашки тоже чемпионы были бы, если б включение в ОИ пролоббировали ))
17:44
Baluich1
Да ее Чакветадзе сглазила...
17:43
marksan
Новоуепинни______ Ты кто? Дерьмо! А Макарова - олимпийская чемпионка! Победительница трёх турниров Большого шлема (два — в парном разряде, один — в миксте); финалистка четырёх турниров Большого шлема (три — в парном разряде, один — в миксте); полуфиналистка двух турниров Большого шлема в одиночном разряде; победительница Итогового турнира WTA (2016) в парном разряде; победительница 11 турниров WTA (два — в одиночном разряде). У неё титулов больше, чем у тебя пуков выскочило за всю жизнь!
17:32
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
В прошлом году, кстати, Светочка тоже проиграла из-за погоды.)) Когда закрыли крышу и последовало 0-6 от Серены.)) Иначе ни-ни!))
17:29
marksan
Рано радовалась!
17:28
Новоуепинни
как и грил - как только шлак типа макаровой, какой-то полоны и рыдванской перестал попадаться - сразу вылетела. тока из-за легкой сетки проходила. а мугуруза - няша, если еще бухать перестанет на радостях от РГ прошлого года, то вообще всех выносить будет ))
17:27
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Так то погода виновата.)) Ибо Камельзон, Тарпищев и парочка упоротых поцреотов с сайта врать не могут.)) Все шансы на выигрыш Уимблдона были, бгг.))
17:26
serenky25
Если бы она была Федерером и у нее был самолет, она бы везде возила с собой свою собаку. Собака бы являлась тайным оружием и могла переломить ход матча (игра на задней линии, прессинг соперницы и судьи на вышке и т.п.). Жаль, что Светлана не Федерер, у нее нет самолета, а еще больше жаль собаку, которая смотрела матч по ТВ и ни чем не могла помочь....В итоге вывод...во всем виноваты Федерер, самолет и собака.
17:18
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
tryam Даже 1,94 был.)) Причём до лайва.))
17:16
Thomas_Boy_
Ожидаемо и совсем не грустно.
17:16
diskmen
Последняя наша тенниссистка пала.Всё как говорил ЧМОКА .Скорее-бы ШАРАПОВА заиграла,а то совсем радости нет.
17:14
tryam
не было никаких 1.9. Был 1.6 итак было понятно кто победит, личные встречи хотя бы посмотреть можно
17:13
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ! Исход с Мугурусой очевиден любому, кроме поцреотически зашоренных граждан.)) Если Гарбин сыграет хотя бы на половину своих возможностей, проблем не возникнет.) 17:25 10 июля ------------------------------- Папа всё знал заранее.)) 1,9 на победу Гарбин зашли даже легче, чем планировалось.)) Игра в одну калитку.))
17:12
oleg.bob
Эх, Кузя, Кузя...
17:12