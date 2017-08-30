Кузнецова победила Вондроушову в первом круге US Open, отыграв три матчбола

Россиянка Светлана Кузнецова обыграла чешку Маркету Вондроушову в первом круге US Open. Встреча закончилась в трех сетах со счетом 4:6, 6:4, 7:6 (7:2). Россиянка смогла завершить встречу на тайбреке со второго матчбола. При этом россиянка отыграла три матчбола при счете 4:5.

Во втором круге US Open Кузнецова сыграет с победительницей матча Куруми Нара (Япония) – Сара Соррибес Тормо (Испания).

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

КУЗНЕЦОВА (Россия, 8) - Вондроушова (Чехия) - 4:6, 6:4, 7:6 (7:2)

Аллертова (Чехия) - Петерссон (Швеция, Q) - 6:2, 7:6

Хибино (Япония) - Беллис (США) - 6:3, 4:6, 7:5

Роджерс (США) - Дэй (США, WC) - 6:2, 4:6, 6:4

Жабер (Тунис) - Майнор (США, WC) - 6:1, 7:5