Кузнецова победила Вондроушову в первом круге US Open, отыграв три матчбола

Россиянка Светлана Кузнецова обыграла чешку Маркету Вондроушову в первом круге US Open. Встреча закончилась в трех сетах со счетом 4:6, 6:4, 7:6 (7:2). Россиянка смогла завершить встречу на тайбреке со второго матчбола. При этом россиянка отыграла три матчбола при счете 4:5.
Во втором круге US Open Кузнецова сыграет с победительницей матча Куруми Нара (Япония) – Сара Соррибес Тормо (Испания).
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
КУЗНЕЦОВА (Россия, 8) - Вондроушова (Чехия) - 4:6, 6:4, 7:6 (7:2)
Аллертова (Чехия) - Петерссон (Швеция, Q) - 6:2, 7:6
Хибино (Япония) - Беллис (США) - 6:3, 4:6, 7:5
Роджерс (США) - Дэй (США, WC) - 6:2, 4:6, 6:4
Жабер (Тунис) - Майнор (США, WC) - 6:1, 7:5
2004 #USOpen champion @SvetlanaK27 overcomes a very tough R1 encounter against Vondroušová 4-6, 6-4, 7-6 to reach R2! pic.twitter.com/Mm3jCfK1uN– US Open Tennis (@usopen) 30 августа 2017 г.
fireman32
Браво,Кузя!Ты далеко пройдешь,назло всем доброжелателям.
00:24
shpasic
чего бы чешку и не обыграть, если она такая чешка.
00:21
Новоуепинни
Отработала, пропотелась, молодец. В след круге можно и слить, кое-какая денежка за работу будет. Имхо, таких работяг, кот-ые как на работу ходят тока чтоб 1-2 круга пройти и денежку получить, надо насильно из тура выгонять
00:06
rusfed 2.0
Бабушка Света заняла собой весь тв-прайм-тайм. Любой другой матч был бы на порядок интереснее
23:40 30 августа