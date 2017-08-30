Уличная атлетика при поддержке Datsun
23:35 30 августа | ТЕННИС — "Большой шлем"

Кузнецова победила Вондроушову в первом круге US Open, отыграв три матчбола

4

Россиянка Светлана Кузнецова обыграла чешку Маркету Вондроушову в первом круге US Open. Встреча закончилась в трех сетах со счетом 4:6, 6:4, 7:6 (7:2). Россиянка смогла завершить встречу на тайбреке со второго матчбола. При этом россиянка отыграла три матчбола при счете 4:5.

Во втором круге US Open Кузнецова сыграет с победительницей матча Куруми Нара (Япония) – Сара Соррибес Тормо (Испания).

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

КУЗНЕЦОВА (Россия, 8) - Вондроушова (Чехия) - 4:6, 6:4, 7:6 (7:2)

Аллертова (Чехия) - Петерссон (Швеция, Q) - 6:2, 7:6

Хибино (Япония) - Беллис (США) - 6:3, 4:6, 7:5

Роджерс (США) - Дэй (США, WC) - 6:2, 4:6, 6:4

Жабер (Тунис) - Майнор (США, WC) - 6:1, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2017/11/

4
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

fireman32

Браво,Кузя!Ты далеко пройдешь,назло всем доброжелателям.

00:24

shpasic

чего бы чешку и не обыграть, если она такая чешка.

00:21

Новоуепинни

Отработала, пропотелась, молодец. В след круге можно и слить, кое-какая денежка за работу будет. Имхо, таких работяг, кот-ые как на работу ходят тока чтоб 1-2 круга пройти и денежку получить, надо насильно из тура выгонять

00:06

rusfed 2.0

Бабушка Света заняла собой весь тв-прайм-тайм. Любой другой матч был бы на порядок интереснее

23:40 30 августа