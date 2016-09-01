01:44 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Кузнецов вышел в третий круг US Open, где может сыграть с Надалем

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Россиянин Андрей Кузнецов взял верх над испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом в матче второго круга US Open в трех сетах – 7:5, 6:4, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась ровно три часа. Следующим соперником теннисиста из России будет победитель пары Рафаэль Надаль (Испания) – Андреас Сеппи (Италия).

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

КУЗНЕЦОВ (Россия) – Рамос-Виньолас (Испания) – 7:5, 6:4, 7:6 (7:5)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2016/1/

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