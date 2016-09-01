Кузнецов вышел в третий круг US Open, где может сыграть с Надалем

Россиянин Андрей Кузнецов взял верх над испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом в матче второго круга US Open в трех сетах – 7:5, 6:4, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась ровно три часа. Следующим соперником теннисиста из России будет победитель пары Рафаэль Надаль (Испания) – Андреас Сеппи (Италия).
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 46 303 400 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
КУЗНЕЦОВ (Россия) – Рамос-Виньолас (Испания) – 7:5, 6:4, 7:6 (7:5)