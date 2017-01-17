Куличкова уступила Стрыцовой и прекратила выступление на Australian Open

Россиянка Елизавета Куличкова в первом круге турнира "Большого шлема" уступила представительнице Чехии Барборе Стрыцовой - 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут.

В других встречах немка Андреа Петкович обыграла американку Кайлу Дэй (6:3, 6:2), швейцарка Тимеа Бачински одержала победу над итальянкой Камилой Джорджи (6:4, 3:6, 7:5), представительница Хорватии Ана Конюх переиграла француженку Кристину Младенович (6:4, 6:2).

Китаянка Чжэн Сайсай проиграла представительнице Черногории Данке Ковинич (0:6, 4:6), бельгийка Марина Заневская уступила американке Дженнифер Брэди (3:6, 2:6), 17-я "сеяная" Каролин Возняцки обыграла представительницу Австралии Арину Родионову (6:1, 6:2).

Полячка Магда Линетт уступила представительнице Люксембурга Мэнди Минелле (5:7, 4:6), британка Хизер Уотсон обыграла австралийку Саманту Стосур (6:3, 3:6, 6:0).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Стрыцова (Чехия, 16) - КУЛИЧКОВА (Россия, Q) - 6:3, 6:2

Петкович (Германия) - Дэй (США, WC) - 6:3, 6:2

Бачински (Швейцария, 12) - Джорджи (Италия) - 6:4, 3:6, 7:5

Конюх (Хорватия) - Младенович (Франция) - 6:4, 6:2

Ковинич (Черногория) - Чжэн Сайсай (Китай) - 6:0, 6:4

Брэди (США, Q) - Заневская (Бельгия, LL) - 6:3, 6:2

Возняцки (Дания, 17) - Родионова Ар. (Австралия, WC) - 6:1, 6:2

Минелла (Люксембург) - Линетт (Польша) - 7:5, 6:4

Уотсон (Великобритания) - Стосур (Австралия, 18) - 6:3, 3:6, 6:0