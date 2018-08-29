Кудерметова и Ходзуми не смогли выйти во второй раунд парного турнира US Оpen

Российская теннисистка Вера Кудерметова в дуэте с японкой Эри Ходзуми не сумела пройти во второй раунд женского парного турнира US Оpen. В первом раунде их обыграли австралийка Саманта Стосур и китаянка Чжан Шуай (6:2, 4:6, 6:2). Матч продолжался один час и 38 минут.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Саманта Стосур/Чжан Шуай (Австралия/Китай) - Эри Ходзуми/Вероника КУДЕРМЕТОВА (Япония/Россия) - 6:2, 4:6, 6:2