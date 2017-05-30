Конта проиграла в первом круге Roland Garros

Представительница Великобритании Джоанна Конта в трех сетах уступила Си Сувэй из Тайваня в первом круге Открытого чемпионата Франции. В следующем матче Сувэй сыграет с американкой Тэйлор Таунсенд.

Во второй круг турнира также вышли француженка Ализе Корне, хорватка Мерта Мартич и американка Мэдисон Кис.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Си Сувэй (Тайвань) - Конта (Великобритания, 7) - 1:6, 7:6 (7:2), 6:4

Корне (Франция) - Бабош (Венгрия) - 6:2, 6:7 (5:7), 6:2

Мартич (Хорватия, Q) - Бондаренко (Украина) - 6:2, 7:5

Кис (США, 12) - Бэрти (Австралия) - 6:3, 6:2