Киргиос и Чилич вышли в четвертый круг Australian Open

Австралиец Ник Киргиос и хорват Марин Чилич вышли в четвертый круг Australian Open.

Киргиос в пяти сетах обыграл француза Жо-Вилфрида Цонга, а Чилич в трех сетах оказался сильнее американца Райана Харрисона.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема"

Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Киргиос (Австралия, 17) – Цонга (Франция, 15) – 7:6 (7:5), 4:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5)

Чилич (Хорватия, 6) – Харрисон (США) – 7:6 (7:4), 6:3, 7:6 (7:4)