Киргиос и Чилич вышли в четвертый круг Australian Open

Австралиец Ник Киргиос и хорват Марин Чилич вышли в четвертый круг Australian Open.
Киргиос в пяти сетах обыграл француза Жо-Вилфрида Цонга, а Чилич в трех сетах оказался сильнее американца Райана Харрисона.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема"
Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Киргиос (Австралия, 17) – Цонга (Франция, 15) – 7:6 (7:5), 4:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5)
Чилич (Хорватия, 6) – Харрисон (США) – 7:6 (7:4), 6:3, 7:6 (7:4)
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GiantTemo
Только обрадовался, что Спорт-Экспресс наконец-то правильно написал Кирьос в предыдущей статье, как сразу вернулись к Киргиосу.
18:47
alexzander
Жаль, очень хотелось победы Цонга!!!
15:25
shpasic
ха-ха-ха, очередного днаря из дрим-тим вынесли, и трех кругов не прошло, бгг.)) кто там осталося? какой-то ноунейм Сандгрен?
15:14