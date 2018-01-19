15:05 | Теннис — "Большой шлем"

Киргиос и Чилич вышли в четвертый круг Australian Open

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Австралиец Ник Киргиос и хорват Марин Чилич вышли в четвертый круг Australian Open.

Киргиос в пяти сетах обыграл француза Жо-Вилфрида Цонга, а Чилич в трех сетах оказался сильнее американца Райана Харрисона.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема"

Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Киргиос (Австралия, 17) – Цонга (Франция, 15) – 7:6 (7:5), 4:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5)

Чилич (Хорватия, 6) – Харрисон (США) – 7:6 (7:4), 6:3, 7:6 (7:4)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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GiantTemo

Только обрадовался, что Спорт-Экспресс наконец-то правильно написал Кирьос в предыдущей статье, как сразу вернулись к Киргиосу.

18:47

alexzander

Жаль, очень хотелось победы Цонга!!!

15:25

shpasic

ха-ха-ха, очередного днаря из дрим-тим вынесли, и трех кругов не прошло, бгг.)) кто там осталося? какой-то ноунейм Сандгрен?

15:14