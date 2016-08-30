Касаткина проиграла Ван Цян в первом круге US Open

Дарья Касаткина не смогла пробиться во второй круг US Open. В поединке первого круга россиянка уступила представительнице Китая Ван Цян - 4:6, 6:2, 2:6. В других встречах Люси Шафаржова победила Дарью Гаврилову, а Ришел Хогенкамп победила Хизер Уотсон.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 46 303 400 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Ван Цян (Китай) - КАСАТКИНА (Россия, 23) - 6:4, 2:6, 6:2
Шафаржова (Чехия) - Гаврилова (Австралия) - 6:4, 6:4
Хогенкамп (Голландия, Q) - Уотсон (Великобритания) - 6:2, 7:5
Я из Волгограда
sp2012 -говоришь, поясок у тебя по каратэ? А ведёшь себя так, что можно подумать что поясок у тебя от женского халата. Чего ты до Дашки то доеба..ся? Ну проиграла девчонка. Раз ты на неё не ставил, чего переживаешь так? Она тебе кто? Брат,сестра,любовница? Всё-таки, наверное, проиграл бабло, раз шлёшь в адрес Дашки такие проклятия... Вот скажи -Плискова, Суарес-Наварро, да и Мугуруса круче Дарьи? Круче,конечно. А я вот на них год назад очень много потерял, когда эти,назову их овцами,дружно начали вылетать с US OPEN-2015 ещё в первом круге.Мугуруса,правда,вылетела с треском во втором круге. Сейчас об этом никто и не помнит, они нынче звёзды. А Дашка намного моложе них. Ей бы уж этот год как нибудь доиграть, а в межсезонье поработать над физикой. Особенно над подачей. А иначе так и останется игроком третьей десятки.
21:54
sp2012
CanagliaVova----Со.....к малолетний в спорте не развлекательством занимаются,если ещё не понял ,боженька тебя умом явно обделил!!!
21:46
CanagliaVova
sp2012. вот и вали в телевизор нас развлекать и стране медали приносить, скудоумный.
21:28
sp2012
Thomas_Boy----правда слух режет. всего лишь констатация факта,такая же бездарь.как и Рублёв. На раздавали авансов,а оба мертвяки и будут всегда в подающих. Так и будут выигрывать 1-2 круга без существенных побед,даже когда накачаются. Мастерами с большой буквы так не становятся!!! Если мастер.то сразу заявляют,как Шарапова,Сафин, Кафель. ,можно долго перечислять, в конце концов,как Озеров,хотя и не сыграл в мейджорах,не то время было!!!
21:23
sp2012
CanagliaVova----Чудо Болотное ,а ты уверен ,что я спец диванный. К твоему сведению,у поясок по каратэ и и разряд по волейболу и баскетболу сосунок!!!
21:15
CanagliaVova
sp2012. А ты шлю...а диванная ни на что не годная :-D
21:12
Вгугел
китайская теннисистка выиграла . уххх .
21:04
tryam
Маша вернется в феврале 2017 и будет 1, конкуренток нетууу, черный брат будет совсем старый, настанет 5-ти летка нашей :)
20:48
Thomas_Boy
Искремас __________ Маша и не нужна.
20:47
Искремас
Thomas_Boy-------- А что вы хотели? Новой Маши у меня для вас нет.(
20:44
Thomas_Boy
sp2012 _________ Хорош блажить-то.
20:41
sp2012
sdhl---Да никто на эту шл....у и не ставил,просто надежды не оправдывает,мне она и нравилась,но после ОИ она вызывает только отвращение. Я похож на идиота,чтобы ставить на эту бездарь????
20:38
shadow1512
С Дашей будет все в порядке. После Олимпиады играет не на своем уровне. То ли голова не разгружена, то ли ноги. Хотя, скорее, голова, ибо ноги, учитывая вылет в первых кругах последних турниров, должны уже были разгрузиться. Немного жаль, потому что вместо того, чтобы подниматься в рейтинге, чтобы к началу следующего сезона быть в топ-20, будет немного опускаться (хорошо, что немного, ибо не успела в прошлом году сильно очков набрать). В общем, на морально волевых надо сезон уже заканчивать как-то, а в межсезонье работать над силушкой, на одной голове в теннисе в наше время не вытянешь.
20:36
tryam
Ну господа, хватит. Уже было сказано, за то что, мелкая слила одиночный матч на Олимпиаде, в наглую слила без борьбы, а затем слила пару с 3 матчболами, Дарья приговаривается к вылету в пером раунде в каждом турнире до конца этого года. Вы посмотрите какие вкусные коэффициенты на соперниц было, даже сейчас на китаянку 4к1! Все поднялись? :) Продолжаем. Как игрок она может и талантлив, но физика никакая, свои подачи не держит, подача на уроне подростковой школы, если на чужой не получается то вылет.
20:21
Thomas_Boy
Жаль.
20:19
sdhl
sp2012 Попан, ну разве можно на это дно ставить?)) Я угараю с тебя.)) Ты посмотри на неё, ей всего 18 лет, а у неё уже комплекция Павлюченковой.))
20:19
sdhl
У доярки уже 4-й вынос тела подряд.)) Растёт надежда поцреотов.)) Зато унижения от Серены избежала, уже плюс.))
20:17
sp2012
В очередной раз убедился,какая Касаткина шл......а продажная. Явно слила сс....ка матч. Чтоб ты больше ничего не выиграла в ближайшие 2 года. Ш.....а теннисная!!!!
20:16