Касаткина проиграла Ван Цян в первом круге US Open

Дарья Касаткина не смогла пробиться во второй круг US Open. В поединке первого круга россиянка уступила представительнице Китая Ван Цян - 4:6, 6:2, 2:6. В других встречах Люси Шафаржова победила Дарью Гаврилову, а Ришел Хогенкамп победила Хизер Уотсон.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Ван Цян (Китай) - КАСАТКИНА (Россия, 23) - 6:4, 2:6, 6:2

Шафаржова (Чехия) - Гаврилова (Австралия) - 6:4, 6:4

Хогенкамп (Голландия, Q) - Уотсон (Великобритания) - 6:2, 7:5