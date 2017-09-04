Каролина Плишкова за 48 минут вышла в четвертьфинал US Open

Чешская теннисистка Каролина Плишкова в четвертом круге US Open обыграла Дженнифер Брэди из США - 6:1, 6:0. Матч продлился 48 минут. В четвертьфинале первая ракетка мира встретится с победительницей пары Коко Вандевей (США) - Люси Шафаржова (Чехия).

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Плишкова Кар. (Чехия, 1) - Брэди (США) - 6:1, 6:0