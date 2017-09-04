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19:10 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Каролина Плишкова за 48 минут вышла в четвертьфинал US Open

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Чешская теннисистка Каролина Плишкова в четвертом круге US Open обыграла Дженнифер Брэди из США - 6:1, 6:0. Матч продлился 48 минут. В четвертьфинале первая ракетка мира встретится с победительницей пары Коко Вандевей (США) - Люси Шафаржова (Чехия).

Нью-Йорк (США) 

Турнир "Большого шлема" US Open 

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Женщины 

Одиночный разряд 

Четвертый круг 

Плишкова Кар. (Чехия, 1) - Брэди (США) - 6:1, 6:0

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2017/11/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

бгг, стоило ли вообще против неё выходить)

19:15