Каролина Плишкова за 48 минут вышла в четвертьфинал US Open

Чешская теннисистка Каролина Плишкова в четвертом круге US Open обыграла Дженнифер Брэди из США - 6:1, 6:0. Матч продлился 48 минут. В четвертьфинале первая ракетка мира встретится с победительницей пары Коко Вандевей (США) - Люси Шафаржова (Чехия).
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Плишкова Кар. (Чехия, 1) - Брэди (США) - 6:1, 6:0
shpasic
бгг, стоило ли вообще против неё выходить)
19:15