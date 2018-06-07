Кафельников ответил на вопрос, станет ли он тренером

Экс-первая ракетка мира, чемпион Roland Garros-1996 Евгений Кафельников, поделился своим мнением о тренерской работе. На Открытом чемпионате Франции-2018 россиянин принимает участие в Турнире легенд в паре с Маратом Сафиным.

– Возможно, когда-нибудь я попробую себя в качестве тренера, – сказал Кафельников в интервью сербскому изданию sportklub.rs. – Но всегда сложно найти подлинный материал, игрока, у которого будет реальный потенциал. Но, скажем так, если будет кто-то с большим желанием и волей, я смогу научить его тактике и технике. Но самоотдача не прививается тренером. Она либо есть, либо ее нет. Я постоянно слежу за теннисом, и если появится кто-то, кто захочет моей помощи, я помогу.