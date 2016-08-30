Иванович не смогла пробиться во второй круг US Open

Ана Иванович не смогла выйти во второй круг US Open. В поединке первого круга сербка уступила Денисе Аллертовой из Чехии. В другой встрече Симона Халеп победила Кирстен Флипкенс. Ярослава Шведова также пробилась во второй круг, обыграв Лару Арруабаррену.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 46 303 400 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Аллертова (Чехия) - Иванович (Сербия, 29) - 7:6(7:4), 6:1
Халеп (Румыния, 5) - Флипкенс (Бельгия) - 6:0, 6:2
Шведова (Казахстан) - Арруабаррена (Испания) - 6:2, 6:3