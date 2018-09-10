Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала заявление, посвященное скандальному инциденту в финале US Open в женском одиночном разряде. Американка Серена Уильямс устроила истерику и обвинила судью Карлоса Рамоса в воровстве после того, как тот вынес ей три предупреждения.

- Карлос Рамос - один из самых опытных и уважаемых судей в теннисе, - сообщается в заявлении. - Его решения принимались в соответствии с правилами. Штрафной гейм для Серены Уильямс был подтвержден со стороны US Open.

Ясно, что этот громкий и прискорбный инцидент должен спровоцировать дебаты. Но важно помнить, что Рамос выполнял свои обязанности в качестве должностного лица. Он всегда проявлял профессионализм и добросовестное отношение к делу.

В финале US Open победила японка Наоми Осака - 6:2, 6:4.

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