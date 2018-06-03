Игорь Куницын: "У Шараповой хорошие шансы на победу над Сереной"

Тренер мужской сборной России Игорь Куницын поделился ожиданиями от предстоящего матча между россиянкой Марией Шараповой и американкой Сереной Уильямс. Теннисистки встретятся в четвертом круге Roland Garros. Уильямс выиграла у Шараповой 18 последних матчей подряд.

между этими теннисистками олицетворяет целую эпоху в теннисе, – заявил Куницын в интервью "СЭ". – Безусловно, его все ждут с большим нетерпением. Маша Шарапова последний матч против Каролины Плишковой провела просто замечательно. Если до этого у нее были некоторые проблемы, то в игре против Плишковой она действовала очень уверенно. Надеюсь, этот настрой она перенесет и на матч с Уильямс. Конечно, огромное преимущество в личных встречах будет мешать. Маша будет об этом помнить. Но уверен, ее команда разработает оптимальный тактический план, который позволит ей рассчитывать на победу. Если Маша справится с нервами, у нее хорошие шансы на победу. (Наталья МАРЬЯНЧИК)