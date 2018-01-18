Хуан Мартин Дель Потро: "Хачанов был в отличной форме, я не могу ему в этом соответствовать"

Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро после победы над Кареном Хачановым во втором круге Australian Open отметил, что невозможно играть при таких жарких погодных условиях. Он также добавил, что россиянин находился в отличной форме.

Напомним, что соперником Дель Потро по третьему кругу будет чех Томаш Бердых.

– Играть было очень тяжело. Почти 40 градусов жары - для здоровья это чересчур, – приводит официальный сайт турнира слова Дель Потро. - Условия были неподходящими для игры. Я сумел выжить в этой битве.

Я видел, что Хачанов находится в отличной форме. Я не могу в этом ему соответствовать. Но я хорошо сыграл в определенных моментах, это стало ключом к успеху.

Возможная встреча с Федерером в четвертьфинале? Сначала я буду думать об игре с Бердыхом. Это будет тяжелое испытание для меня. Томаш может обыграть любого теннисиста в туре. Когда он хорошо себя чувствует, то является очень опасным соперником.