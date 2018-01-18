Хромачева и Якупович – соперницы Макаровой и Весниной по второму кругу Australian Open

Россиянка Ирина Хромачева и словенка Далила Якупович пробились во второй круг Australian Open в парном разряде. В первом круге они победили американок Лорен Дэвис и Элисон Риске со счетом 6:4, 6:2.

Следующими соперницами Хромачевой и Якупович будут россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Якупович/ХРОМАЧЕВА (Словения/Россия) – Дэвис/Риске (США) – 6:4, 6:2