Хромачева и Якупович – соперницы Макаровой и Весниной по второму кругу Australian Open

Россиянка Ирина Хромачева и словенка Далила Якупович пробились во второй круг Australian Open в парном разряде. В первом круге они победили американок Лорен Дэвис и Элисон Риске со счетом 6:4, 6:2.
Следующими соперницами Хромачевой и Якупович будут россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Якупович/ХРОМАЧЕВА (Словения/Россия) – Дэвис/Риске (США) – 6:4, 6:2
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