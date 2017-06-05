15:38 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Хачанов выиграл у Маррэя 11 геймов, но уступил

Сегодня. Париж. Карен ХАЧАНОВ. Фото REUTERS
Сегодня. Париж. Карен ХАЧАНОВ. Фото REUTERS
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Россиянин Карен Хачанов уступил британцу Энди Маррэю в четвертом круге Открытого чемпионата Франции. Встреча закончилась со счетом 3:6, 4:6, 4:6. В следующем круге Маррэй встретится с победителем матча Фернандо Вердаско - Кеи Нишикори.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Маррэй (Великобритания, 1) - ХАЧАНОВ (Россия) - 6:3, 6:4, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Новоуепинни

А по проценту владения мячом победил, не? При подготовке к подаче дольше мяч контролировал, в руке держал? ))

16:13

Tomas-boy.

Это кто же теперь за Расеюшку постоит?)) Последнего армянина вынесли.))

16:11

rusfed 2.0

Не видел игру, но, судя по счету, Маррэй взял по брейку в каждом сете. При равной игре наверняка просто опыта не хватило, чтоб сконцентирироваться и прибавить тогда, когда этого требовала тактика. Достойно выступил тут Хачанов - и это мягко говоря

16:09

kolan

Понравилась манера игры - много атакует, неплохо подает, но как следствие - много ошибается. Публик, кстати, по нраву был - что тоже есть хорошо. Необходимо работать над приемом и игре в защите в целом.

16:06

Bache Gabrielsen

Рано еще парню с первой ракеткой мира на равных играть. Тот же Маррей, кстати, в 21 год вообще ничего из себя не представлял. Посмотрим, что будет через год-два.

16:03

АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

Заголовок про 11 геймов прям в стиле ""железного занавеса""..... (Дорогой Леонид Ильич пришёл к финишу вторым, а Картер -- предпоследним.....)

16:00

Паснаход

Ну давайте ещё геймы считать. Что за ущербная позиция?!

15:55

dino

Карен мужик!!!! все равно молодец,хоть шансов маловато у него было против марреэя силенок не хватило и опыта,но все равно у него все еще впереди 21 год парню!!! Карен так держать!!!!

15:55

Xen1um

Что-то петушки раскудахтались там снизу.

15:52

АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

хачан каренов завершил французское турне российских одиночек/ниц.... до новых встреч и проигрышных позоров на кортах мира!!!

15:51

Новоуепинни

Ну вот, весь шлак предсказуемо спокойно и не напрягаясь отсеяли, с четвертьфиналов у баб и мужиков нормальный турнир начинается ))

15:49

Новоуепинни

В одну калитку вынесли, ваще без шансов )) Это не мертвого бердыха и бесполезного на грунте изнера проходить )) Хотя патриоты ессно скажут что это хороший результат, как и у рублева есть куда прогрессировать, через пару лет начнет у Робредо выигрывать ))

15:46