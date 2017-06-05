Хачанов выиграл у Маррэя 11 геймов, но уступил

Россиянин Карен Хачанов уступил британцу Энди Маррэю в четвертом круге Открытого чемпионата Франции. Встреча закончилась со счетом 3:6, 4:6, 4:6. В следующем круге Маррэй встретится с победителем матча Фернандо Вердаско - Кеи Нишикори.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Маррэй (Великобритания, 1) - ХАЧАНОВ (Россия) - 6:3, 6:4, 6:4