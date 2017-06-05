Хачанов выиграл у Маррэя 11 геймов, но уступил

Россиянин Карен Хачанов уступил британцу Энди Маррэю в четвертом круге Открытого чемпионата Франции. Встреча закончилась со счетом 3:6, 4:6, 4:6. В следующем круге Маррэй встретится с победителем матча Фернандо Вердаско - Кеи Нишикори.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Маррэй (Великобритания, 1) - ХАЧАНОВ (Россия) - 6:3, 6:4, 6:4
Новоуепинни
А по проценту владения мячом победил, не? При подготовке к подаче дольше мяч контролировал, в руке держал? ))
16:13
Tomas-boy.
Это кто же теперь за Расеюшку постоит?)) Последнего армянина вынесли.))
16:11
rusfed 2.0
Не видел игру, но, судя по счету, Маррэй взял по брейку в каждом сете. При равной игре наверняка просто опыта не хватило, чтоб сконцентирироваться и прибавить тогда, когда этого требовала тактика. Достойно выступил тут Хачанов - и это мягко говоря
16:09
kolan
Понравилась манера игры - много атакует, неплохо подает, но как следствие - много ошибается. Публик, кстати, по нраву был - что тоже есть хорошо. Необходимо работать над приемом и игре в защите в целом.
16:06
Bache Gabrielsen
Рано еще парню с первой ракеткой мира на равных играть. Тот же Маррей, кстати, в 21 год вообще ничего из себя не представлял. Посмотрим, что будет через год-два.
16:03
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
Заголовок про 11 геймов прям в стиле ""железного занавеса""..... (Дорогой Леонид Ильич пришёл к финишу вторым, а Картер -- предпоследним.....)
16:00
Паснаход
Ну давайте ещё геймы считать. Что за ущербная позиция?!
15:55
dino
Карен мужик!!!! все равно молодец,хоть шансов маловато у него было против марреэя силенок не хватило и опыта,но все равно у него все еще впереди 21 год парню!!! Карен так держать!!!!
15:55
Xen1um
Что-то петушки раскудахтались там снизу.
15:52
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
хачан каренов завершил французское турне российских одиночек/ниц.... до новых встреч и проигрышных позоров на кортах мира!!!
15:51
Новоуепинни
Ну вот, весь шлак предсказуемо спокойно и не напрягаясь отсеяли, с четвертьфиналов у баб и мужиков нормальный турнир начинается ))
15:49
Новоуепинни
В одну калитку вынесли, ваще без шансов )) Это не мертвого бердыха и бесполезного на грунте изнера проходить )) Хотя патриоты ессно скажут что это хороший результат, как и у рублева есть куда прогрессировать, через пару лет начнет у Робредо выигрывать ))
15:46