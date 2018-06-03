Хачанов уступил Звереву и покидает Roland Garros

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл россиянина Карена Хачанова - 4:6, 7:6, 2:6, 6:3, 6:3. Игра продолжалась три часа и 29 минут.

В 1/4 финала представитель Германии сыграет с победителем пары Доминик Тим (Австрия) - Кеи Нишиокри (Япония). Для него это первый четвертьфинал турнира "Большого шлема".

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Александр Зверев (Германия, 2) - Карен ХАЧАНОВ (Россия) - 4:6, 7:6(7:4), 2:6, 6:3, 6:3