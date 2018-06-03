Хачанов уступил Звереву и покидает Roland Garros

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл россиянина Карена Хачанова - 4:6, 7:6, 2:6, 6:3, 6:3. Игра продолжалась три часа и 29 минут.
В 1/4 финала представитель Германии сыграет с победителем пары Доминик Тим (Австрия) - Кеи Нишиокри (Япония). Для него это первый четвертьфинал турнира "Большого шлема".
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Александр Зверев (Германия, 2) - Карен ХАЧАНОВ (Россия) - 4:6, 7:6(7:4), 2:6, 6:3, 6:3
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nda1970
Сам проиграл! Жаль. Сдаётся мне, не быть ему в десятке никогда. Характера нет.
16:16
rusfed 2.0
За вторую партию надо было бороться. 12-ый гейм можно было брать
16:06
жек
Нужно было брать в трёх сетах... Обидно.
16:05
Платошкин Андрей
Кто первым отписался?? Ну, конечно, костюм Вагины))) Олдскульный)) Экзамены сдал?
15:58
#Костюм кошки Ваканды)
Молорик!) Но финал, с большой долей вероятности, будет олдскульный.)
15:52