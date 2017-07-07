Хачанов проиграл Надалю в третьем круге Уимблдона

Россиянин Карен Хачанов не смог обыграть испанца Рафаэля Надаля в третьем круге Уимблдона – 1:6, 4:6, 6:7 (3:7). В четвертом круге Надаль встретится с Жилем Мюллером из Люксембурга.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Надаль (Испания, 4) – ХАЧАНОВ (Россия, 30) – 6:1, 6:4, 7:6 (7:3)
Узбек_на_чужбине
Иньч кузыс эта Херцог?
20:29
PallMall
В третьем сете было видно, что Надалю игра дается тяжело. Не зря он так радовался после победы.
20:27
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Кузнецову с большой вероятностью завтра тоже вынесут.) Полона Херцог.) И кэф весьма вкусный, 6, рекомендую.)
20:27
Новоуепинни
Don новоебен, ты опять что ли здесь трёшься животное?) Иди с чмокой почмокайся) 20:19 --------------------- Я ж те грил, что у тебя ник с опечаткой - правильнее Dno ))
20:24
Новоуепинни
Так-то конечно со жребием не повезло. Если бы во всех раундах никто из первой сотни не попался, были бы шансы Уимблдон выиграть
20:23
Узбек_на_чужбине
Карен-Вата! Скоро, на первом канале.
20:20
Don
новоебен, ты опять что ли здесь трёшься животное?) Иди с чмокой почмокайся)
20:19
Новоуепинни
PallMall Хачанов молодец. Если бы выиграл 3-й сет, а был близок, с большой вероятностью мог бы выиграть матч. 20:08 ------------------------ Я аж прослезился от умиления ))
20:16
Новоуепинни
Че - и все чтоли? Целый табун же был ватотеннисистов, и никого кроме бабушки кузнецовой не осталось. И ведь еще серьезные стадии даж не начинались ))
20:14
Zlon
Если бы..слоган российского тенниса последних лет.
20:11
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
PallMall с большой вероятностью мог бы выиграть матч. ----------------- Фантазёр.)) Ты меня называла.))
20:11
PallMall
Хачанов молодец. Если бы выиграл 3-й сет, а был близок, с большой вероятностью мог бы выиграть матч.
20:08
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ! буду зарабатывать очередные лёгкие деньги.) 20:53 5 июля ------------------------------------ Это сладкое слово "дармовщинка".)) Надя в эконом-режиме.)) Лёгкая разминка.)) Ну и лёгкие деньги для Папы.)) Наилегчайшие!))
20:07
alexzander
Молодец Рафа! Играл отлично, разнообразно, скорость прекрасная. Рафа на ходу, вполне может претендовать на титул. Побед!!!
20:07
diskmen
Чудо не произошло.
20:05
Florida9
важнейший брейковый мяч украл судья
20:05