Хачанов проиграл Надалю в третьем круге Уимблдона

Россиянин Карен Хачанов не смог обыграть испанца Рафаэля Надаля в третьем круге Уимблдона – 1:6, 4:6, 6:7 (3:7). В четвертом круге Надаль встретится с Жилем Мюллером из Люксембурга.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Надаль (Испания, 4) – ХАЧАНОВ (Россия, 30) – 6:1, 6:4, 7:6 (7:3)