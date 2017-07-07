Хачанов проиграл Надалю в третьем круге Уимблдона

Россиянин Карен Хачанов не смог обыграть испанца Рафаэля Надаля в третьем круге Уимблдона – 1:6, 4:6, 6:7 (3:7). В четвертом круге Надаль встретится с Жилем Мюллером из Люксембурга.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Надаль (Испания, 4) – ХАЧАНОВ (Россия, 30) – 6:1, 6:4, 7:6 (7:3)
Thomas_Boy_
А Смока все жрет кэфы.))
22:51 7 июля
Паснаход
Типа лучший теннисист страны не взял ни сета у Надаля. Ну и дно же наш теннис!
21:24 7 июля
Тестикулы Серены
Чмока только после игры решает, ставил он на эту игру или нет )))))))))))))))))))))))))))
20:39 7 июля
diskmen
Только натурализация спасёт РОССИЙСКИЙ спорт.Если не свои ,то чужие помогут.Нашим же ребятам надо срочно переходить в кибер спорт.В игрухах мы добьёмся большего.НЕ зря ЗАПАД боится РОССИЙСКИХ хаккеров.
20:36 7 июля
Узбек_на_чужбине
Иньч кузыс эта Херцог?
20:29 7 июля
PallMall
В третьем сете было видно, что Надалю игра дается тяжело. Не зря он так радовался после победы.
20:27 7 июля
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Кузнецову с большой вероятностью завтра тоже вынесут.) Полона Херцог.) И кэф весьма вкусный, 6, рекомендую.)
20:27 7 июля
Новоуепинни
Так-то конечно со жребием не повезло. Если бы во всех раундах никто из первой сотни не попался, были бы шансы Уимблдон выиграть
20:23 7 июля
Узбек_на_чужбине
Карен-Вата! Скоро, на первом канале.
20:20 7 июля
Новоуепинни
PallMall Хачанов молодец. Если бы выиграл 3-й сет, а был близок, с большой вероятностью мог бы выиграть матч. 20:08 ------------------------ Я аж прослезился от умиления ))
20:16 7 июля
Новоуепинни
Че - и все чтоли? Целый табун же был ватотеннисистов, и никого кроме бабушки кузнецовой не осталось. И ведь еще серьезные стадии даж не начинались ))
20:14 7 июля
Zlon
Если бы..слоган российского тенниса последних лет.
20:11 7 июля
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
PallMall с большой вероятностью мог бы выиграть матч. ----------------- Фантазёр.)) Ты меня называла.))
20:11 7 июля
PallMall
Хачанов молодец. Если бы выиграл 3-й сет, а был близок, с большой вероятностью мог бы выиграть матч.
20:08 7 июля
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ! буду зарабатывать очередные лёгкие деньги.) 20:53 5 июля ------------------------------------ Это сладкое слово "дармовщинка".)) Надя в эконом-режиме.)) Лёгкая разминка.)) Ну и лёгкие деньги для Папы.)) Наилегчайшие!))
20:07 7 июля
alexzander
Молодец Рафа! Играл отлично, разнообразно, скорость прекрасная. Рафа на ходу, вполне может претендовать на титул. Побед!!!
20:07 7 июля
diskmen
Чудо не произошло.
20:05 7 июля
Florida9
важнейший брейковый мяч украл судья
20:05 7 июля