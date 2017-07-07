19:59 7 июля | ТЕННИС — "Большой шлем"

Хачанов проиграл Надалю в третьем круге Уимблдона

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Россиянин Карен Хачанов не смог обыграть испанца Рафаэля Надаля в третьем круге Уимблдона – 1:6, 4:6, 6:7 (3:7). В четвертом круге Надаль встретится с Жилем Мюллером из Люксембурга.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Надаль (Испания, 4) – ХАЧАНОВ (Россия, 30) – 6:1, 6:4, 7:6 (7:3)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/2017/1/

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КОММЕНТАРИИ (18)
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Thomas_Boy_

А Смока все жрет кэфы.))

22:51 7 июля

Паснаход

Типа лучший теннисист страны не взял ни сета у Надаля. Ну и дно же наш теннис!

21:24 7 июля

Тестикулы Серены

Чмока только после игры решает, ставил он на эту игру или нет )))))))))))))))))))))))))))

20:39 7 июля

diskmen

Только натурализация спасёт РОССИЙСКИЙ спорт.Если не свои ,то чужие помогут.Нашим же ребятам надо срочно переходить в кибер спорт.В игрухах мы добьёмся большего.НЕ зря ЗАПАД боится РОССИЙСКИХ хаккеров.

20:36 7 июля

Узбек_на_чужбине

Иньч кузыс эта Херцог?

20:29 7 июля

PallMall

В третьем сете было видно, что Надалю игра дается тяжело. Не зря он так радовался после победы.

20:27 7 июля

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Кузнецову с большой вероятностью завтра тоже вынесут.) Полона Херцог.) И кэф весьма вкусный, 6, рекомендую.)

20:27 7 июля

Новоуепинни

Так-то конечно со жребием не повезло. Если бы во всех раундах никто из первой сотни не попался, были бы шансы Уимблдон выиграть

20:23 7 июля

Узбек_на_чужбине

Карен-Вата! Скоро, на первом канале.

20:20 7 июля

Новоуепинни

PallMall Хачанов молодец. Если бы выиграл 3-й сет, а был близок, с большой вероятностью мог бы выиграть матч. 20:08 ------------------------ Я аж прослезился от умиления ))

20:16 7 июля

Новоуепинни

Че - и все чтоли? Целый табун же был ватотеннисистов, и никого кроме бабушки кузнецовой не осталось. И ведь еще серьезные стадии даж не начинались ))

20:14 7 июля

Zlon

Если бы..слоган российского тенниса последних лет.

20:11 7 июля

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

PallMall с большой вероятностью мог бы выиграть матч. ----------------- Фантазёр.)) Ты меня называла.))

20:11 7 июля

PallMall

Хачанов молодец. Если бы выиграл 3-й сет, а был близок, с большой вероятностью мог бы выиграть матч.

20:08 7 июля

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ! буду зарабатывать очередные лёгкие деньги.) 20:53 5 июля ------------------------------------ Это сладкое слово "дармовщинка".)) Надя в эконом-режиме.)) Лёгкая разминка.)) Ну и лёгкие деньги для Папы.)) Наилегчайшие!))

20:07 7 июля

alexzander

Молодец Рафа! Играл отлично, разнообразно, скорость прекрасная. Рафа на ходу, вполне может претендовать на титул. Побед!!!

20:07 7 июля

diskmen

Чудо не произошло.

20:05 7 июля

Florida9

важнейший брейковый мяч украл судья

20:05 7 июля