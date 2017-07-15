Гарбинье Мугуруса: "Я выросла, смотря игры Винус Уильямс, рада, что смогла сыграть с ней"

Испанка Гарбинье Мугуруса после победы над американкой Винус Уильямс в финале Уимблдона отметила, что выросла на играх соперницы. Она также добавила, что рада тому, что смогла реализовать свои шансы в первом сете.

Для 23-летней Мугурусы это первая победа на Уимблдоне в карьере. В 2015 году она доходила до финала. Также для испанки это вторая победа на турнирах "Большого шлема" - в прошлом году она выиграла Roland Garros.

– Винус – прекрасный игрок, я выросла, смотря ее игры. Очень рада, что смогла провести с ней матч, – приводит официальный сайт Уимблдона слова Мугурусы. – Было очень-очень тяжело в первом сете. У нас у обеих было много шансов, рада, что я смогла реализовать свои.

Когда два года назад меня обыграла Серена, она сказала, что однажды я обязательно выиграю. Вот и я.