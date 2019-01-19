Федерера на Australian Open задержала охрана за отсутствие аккредитации

Швейцарский теннисист Роджер Федерер попал в курьезную ситуацию на Australian Open. Как сообщает Le Figaro, он был задержан охраной, когда пытался пройти в зону для игроков. У швейцарца при себе не оказалось аккредитации, и служба безопасности не пропустила его, несмотря на статус теннисной звезды.

Впрочем, ситуация быстро разрешилась. Один из сотрудников команды Федерера отправился в отель, где швейцарец забыл свою аккредитацию, и быстро доставил ее игроку, который только после этого смог пройти в раздевалки.