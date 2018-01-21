Федерер назвал грандиозным поражение от Сафина на Australian Open

Швейцарец Роджер Федерер в субботу, 20 января, одержал 90-ю победу на Открытом чемпионате Австралии. Со счетом 6:2, 7:5, 6:4 он в третьем круге победил француза Ришара Гаске. По окончании встречи Федерер рассказал о своих самых памятных матчах в Мельбурне.
– Наверное, мой первый матч против Чанга в 2000 году. Затем отмечу полуфинал с Феррером, победа над которым гарантировала мне первое место в рейтинге. Это было большое событие, – передает официальный сайт турнира слова Федерера. – Через пару дней я выиграл первый титул – в финале мне противостоял Сафин.
У меня было много пятисетовых матчей в Мельбурне. На самом деле у меня никогда не было здесь плохого турнира. Даже тогда, когда я уступил Сеппи, я считаю, что все равно играл неплохо. Матч, в котором я проиграл Сафину в 2005 году, был просто грандиозным.
fifa_guru
bvp слишком толсто) я лично назвал Сафина хорошим теннистом и ту победу чистой. А стата 9-2 личных встреч в пользу Роджера ни о чем конечно же не говорит. И то что Сафин ушел, 30 лет не было, а Роджер после этого 10 лет (!) не просто играет на профессиональном уровне, но и продолжает брать ТБШ. Давайте называть вещи своими именами и адекватно судить ;)
17:48
bvp
Сафин - это грандиозный талант, мощь, и когда он в порядке, мог обыграть любого, даже Федерера на пике. Федерер это и сам понимает безо всяких но, поэтому и выделил этот матч.
17:11
Бней Иегуда
Роджеру хватило тактичности назвать ту игру, которую он откровенно провалил, грандиозной.) Слова настоящего чемпиона.) Надеюсь и у Сафина хватит понимания, что он выиграл по той причине "что это был не день Роджера", а не потому что он такой гениальный и всех порвал.))
16:42
LZ68
иегуда, а при чем здесь национальность?) а ты сам русский?)
16:10
Бней Иегуда
Ну ты можешь верить, что Сафин обыграл Роджера, показавшего лучший теннис своей жизни.)) Никто не запрещает.)) Халеп - случайно первая в мире, Кербер тоже, Мугуруса - ни о чём... А вот Маратик и Женечка не случайно выигрывали.)) Патаму шта они русские!))
16:04
LZ68
Да смысл тебе что-то доказывать то?) И Сампраса Марат конечно же обыграл случайно, и у Кафельникова 2 шлема случайны, и у девченок наших победы естесно случайны были) Конечно же Роджер тогда недооценил Сафина, не выспался, да и вообще играл с травмой, я с тобой согласен, бгг)))
16:00
Хрю-хрю
Ну а философствование ЧМОки на тему фигурного катания - это вообще круто!
15:57
Бней Иегуда
fifa_guru Так любая победа чистая по своей сути.) Греция тоже чисто чемпионом Европы по футболу стала.) Но все ведь всё прекрасно понимают.)) Выиграл и молодец, но победа никакая не грандиозная, а из разряда сенсационных, Роджер в силу определённых обстоятельств не показал лучший теннис, и Сафин благополучно этим воспользовался.) Вот и всё!) Грандиозная на мой вкус, когда два гения выдают лучшую игру в своей жизни.)
15:55
rusfed 2.0
Сафин по потенциалу был равен Федереру. Еще б ему трудолюбия немецкого - и не было бы равных.
15:55
fifa_guru
Бней Иегуда да про закономерность никто и не говорит. Но победа была чистой, обманывать не надо. НЕпиковый Роджер бы не дошел до 1/2, и тем более Сафин тогда с матчпоинта ушел от Федерера. Так что не надо ля-ля ;)
15:47
Бней Иегуда
В чём именно?) Мы же все прекрасно понимаем, что у пикового Феди Сафин не выиграл бы никогда.) Он выиграл благодаря стечению обстоятельств, о которых я упомянул.) Надо уметь честно это признавать.) А то почему то, когда Халеп становится первой, или Кербер, то теннис вдруг не торт стал, а как Сафин в кое-то веки Роджера обыграл, так это самая что ни на есть закономерность.))
15:42
LZ68
Очередное трололо от товарища иегуды))
15:29
Бней Иегуда
Это поражение из серии поражения Си от Шары.) Случайность, апсет, недооценка соперника, плохая форма, травма, раз в год и палка стреляет, нужное подчеркнуть.) Тот случай, когда не Сафин выиграл, а сам Роджер проиграл.) Впрочем, оно ничего по большому счёту не меняет.) Кто такой Сафин, и кто Федя.)
15:23
LZ68
Марат когда хотел, то играл как бог, жаль, что хотел он этого нечасто. Обыграть пикового Федерера на хардовом шлеме в то время дорогого стоит, всякие Роддики и Хьюитты отлетали тогда швейцарцу вообще без вариантов.
15:12
raver87
Да, турнир был потрясающим для нас. Еще и в финале непросто с Хьюиттом было.
15:09
forward988
пожалуй, лучший матч в 21 веке
14:37
fifa_guru
именно с того момента я признал Сафина настоящим теннисистом, а Федерера просто уважать и обажать. игра была просто огонь! Сафин ушел, и вот теперь за Роджера.
14:24