Федерер назвал грандиозным поражение от Сафина на Australian Open

Швейцарец Роджер Федерер в субботу, 20 января, одержал 90-ю победу на Открытом чемпионате Австралии. Со счетом 6:2, 7:5, 6:4 он в третьем круге победил француза Ришара Гаске. По окончании встречи Федерер рассказал о своих самых памятных матчах в Мельбурне.

– Наверное, мой первый матч против Чанга в 2000 году. Затем отмечу полуфинал с Феррером, победа над которым гарантировала мне первое место в рейтинге. Это было большое событие, – передает официальный сайт турнира слова Федерера. – Через пару дней я выиграл первый титул – в финале мне противостоял Сафин.

У меня было много пятисетовых матчей в Мельбурне. На самом деле у меня никогда не было здесь плохого турнира. Даже тогда, когда я уступил Сеппи, я считаю, что все равно играл неплохо. Матч, в котором я проиграл Сафину в 2005 году, был просто грандиозным.