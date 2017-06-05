Евгений Кафельников: "Хачанову 21 год. Люди в это время уже не один турнир "Большого шлема" выигрывали"

Олимпийский чемпион, двукратный победитель турниров "Большого шлема" Евгений Кафельников отметил, что у российского теннисистка Карена Хачанова есть шанс попасть в десятку лидеров рейтинга ATP. Хачанов в понедельник уступил первой ракетке мира Энди Маррэю в четвертом круге Roland Garros.

- Игровой потенциал есть, но потенциала в голове, чтобы быть ведущим теннисистом и игроком первой десятки, пока что нет, - цитирует "Р-Спорт" Кафельникова. - А это, думаю, процентов 60 или 70 успеха. Если ты в голове веришь, что можешь быть им... Я всегда считал, что уверенность - это хорошо, а самоуверенность - плохо. У Карена на данный момент, к сожалению, нет уверенности. Может, это с опытом придет.

Хотя возраст такой, 21 год. Люди уже в это время не один турнир "Большого шлема" выигрывали. Но он будет сейчас уже первой ракеткой России. Игровой потенциал есть быть в первой десятке, а в голове пока что еще нет.