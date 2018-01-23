Элисе Мертенс: "Я провела отличный матч против Свитолиной, но полуфинал Australian Open – это "вау"

Бельгийка Элисе Мертенс после победы над украинкой Элиной Свитолиной в четвертьфинале Australian Open подчеркнула, что провела отличный матч. Она также добавила, что если верить в свои силы, то все может произойти.

В полуфинале Мертенс встретится с победительницей матча между Карлой Суарес Наварро и Каролин Возняцки.

– Это действительно был отличный матч. Я играла очень хорошо, поэтому я счастлива, – приводит пресс-служба турнира слова Мертенс. – В теннисе все возможно. Если ты веришь в себя, все может произойти. Но, конечно, полуфинал Australian Open – это "вау".