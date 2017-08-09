Екатерина Макарова: "Рада, что Сирз согласился работать со мной, не хотела быть одна на Us Open"

Российская теннисистка Екатерина Макарова подчеркнула, что рада сотрудничеству с Найджелом Сирзом, который подготовит ее к Us Open и открытому чемпионату Коннектикута в Нью-Хейвене. Она также добавила, что не хотела быть одна на турнире "Большого шлема" после расставания с тренером Евгенией Манюковой.

Отметим, что 60-летний Сирз известен по многолетнему сотрудничеству с сербской теннисисткой Аной Иванович. Кроме того, англичанин – тесть Энди Маррэя.

– Я начала искать тренера после расставания с Манюковой, но по ходу сезона сложно найти кого-то, ведь у всех контракты, – приводит официальный сайт WTA слова Макаровой. – Мой агент обратился к Сирзу, у которого уже было соглашение с телевидением о работе комментатором. Однако он сказал, что может приехать ко мне в Нью-Хейвен и на US Open. Я была рада, потому что не хотела быть одна на турнире "Большого шлема". Мы решили, что он начнет мне помогать, мы общаемся по телефону всю неделю. Скоро встретимся лично.

Я никогда не работала с иностранным тренером. За всю карьеру у меня было всего два тренера, две россиянки, так что иногда сложно понять мужскую точку зрения, то, как он видит тактику и остальное.

Турнир в Нью-Хейвене стартует 19 августа, игры US Open начнутся в Нью-Йорке 28 августа.