Джокович продолжит работать с Агасси во время Уимблдона

Серб Новак Джокович рассказал, что продолжит работать с Андре Агасси во время Уимблдона. Он также добавил, что будет играть до тех пор, пока ему это доставляет удовольствие.

В четвертьфинале Roland Garros-2017 серб в трех сетах проиграл Доминику Тиму.

- Мы продолжим работать с Агасси на Уимблдоне и будем работать до тех пор, пока я буду соревноваться на турнире, - приводит The Guardian слова Джоковича. - Узнав его поближе во время Roland Garros, я заметил, как он беспокоится об игре и как хорошо ее знает. Было очень интересно узнать, что он думает по поводу того, что мне нужно сделать, чтобы вернуться на желаемый уровень. Я не знаю, сколько это займет времени. Мне до сих пор очень нравится играть. И до тех пор, пока так будет, я буду играть.