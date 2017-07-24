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Джокович может пропустить US Open

Сербский теннисист Новак Джокович на 99 процентов пропустит US Open. Об этом сообщает доктор Здеслав Милинкович, который проводил осмотр локтя спортсмена.

Для полного восстановления 30-летнему игроку понадобится от 6 до 12 недель. Напомним, что Джокович отказался от продолжения борьбы в четвертьфинале Уимблдона из-за боли в локте, которая беспокоила его уже полтора года.

– Симптомы немного стихли, он встречался со специалистами в Торонто, а также консультировался с нашими экспертами, – приводит Ubitennis слова Милинковича. – Сейчас важно рассмотреть другие процедуры, которые могут помочь восстановлению. У него ушиб надкостницы из-за интенсивной игры. У него не было достаточно времени, чтобы восстановиться. Он играл с серьезной травмой, стиснув зубы.

US Open-2017 начнется 28 августа.

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