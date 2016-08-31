20:46 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Джокович без борьбы вышел в третий круг US Open

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Серб Новак Джокович прошел в третий круг US Open. Его соперник во второму раунду чех Иржи Веселы не вышел на поединок из-за травмы. Отметим, что Веселы – один из пяти теннисистов, обыгрывавших серба в сезоне-2016 (во втором круге "Мастерса" в Монте-Карло). Следующий соперник первой ракетки мира определится в поединке аргентинца Гвидо Пельи и россиянина Михаила Южного.

В другом матче британец Кайл Эдмунд обыграл американца Эрнесто Эскобедо и теперь сыграет с победителем пары Джон Изнер (США) – Стив Дарсис (Бельгия).

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Джокович Н. (Сербия, 1) – Веселы (Чехия) – 0:0 отказ 2-го игрока

Эдмунд (Великобритания) – Эскобедо (США, WC) – 7:5, 6:4, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/

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