Донской уступил Кольшрайберу в первом раунде Уимблдона

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер обыграл россиянина Евгения Донского (6:2, 6:4, 7:5) в первом раунде Уимблдона в мужском одиночном разряде. Игра продолжалась два часа.

В следующем раунде немец сыграет с победителем пары Жиль Мюллер (Люксембург) - Майкл Ммох (США).

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Филипп Кольшрайбер (Германия, 25) - Евгений ДОНСКОЙ (Россия) - 6:2, 6:4, 7:5

Лукас Пуйе (Франция, 17) - Денис Кудла (США, WC) - 6:3, 6:3, 2:6, 6:3