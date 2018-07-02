Донской уступил Кольшрайберу в первом раунде Уимблдона

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер обыграл россиянина Евгения Донского (6:2, 6:4, 7:5) в первом раунде Уимблдона в мужском одиночном разряде. Игра продолжалась два часа.
В следующем раунде немец сыграет с победителем пары Жиль Мюллер (Люксембург) - Майкл Ммох (США).
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Филипп Кольшрайбер (Германия, 25) - Евгений ДОНСКОЙ (Россия) - 6:2, 6:4, 7:5
Лукас Пуйе (Франция, 17) - Денис Кудла (США, WC) - 6:3, 6:3, 2:6, 6:3
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