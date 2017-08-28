Цонга и Чилич - во втором круге US Open

Француз Жо-Вилфрид Цонга победил румына Мариуша Копила в первом круге US Open – 6:3, 6:3, 6:4. Его следующим соперником станет Денис Шаповалов или Даниил Медведев.

Хорват Марин Чилич одержал победу над американцем Теннисом Сандгреном и сыграет с немцем Флорианом Майером.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Цонга (Франция, 8) – Копил (Румыния) – 6:3, 6:3, 6:4

Чилич (Хорватия, 5) – Сандгрен (США) – 6:4, 6:3, 3:6, 6:3

Изнер (США, 10) – Эрбер (Франция) – 6:1, 6:3, 4:6, 6:3