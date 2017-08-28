Цонга и Чилич - во втором круге US Open

Француз Жо-Вилфрид Цонга победил румына Мариуша Копила в первом круге US Open – 6:3, 6:3, 6:4. Его следующим соперником станет Денис Шаповалов или Даниил Медведев.
Хорват Марин Чилич одержал победу над американцем Теннисом Сандгреном и сыграет с немцем Флорианом Майером.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Цонга (Франция, 8) – Копил (Румыния) – 6:3, 6:3, 6:4
Чилич (Хорватия, 5) – Сандгрен (США) – 6:4, 6:3, 3:6, 6:3
Изнер (США, 10) – Эрбер (Франция) – 6:1, 6:3, 4:6, 6:3