Циципас не ушел на 10-минутный перерыв в матче с Медведевым, потому что не знал о нем

Греческий теннисист Стефанос Циципас после третьего сета матча против россиянина Даниила Медведева на US Open не воспользовался правом 10-минутного перерыва. Он остался на корте, так как не знал о новом правиле турнира, сообщает Tennis Inside.

Циципас понял, что Медведев не возвращается слишком долго, когда уходить на перерыв было уже поздно. Матч завершился со счетом 6:4, 6:3, 4:6, 6:3 в пользу россиянина.

Правило о 10-минутном перерыве после третьего сета на US Open ввели во вторник. Организаторы хотят поберечь здоровье теннисистов - температура воздуха в Нью-Йорке в эти дни выше 30 градусов.