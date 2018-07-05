Чилич проиграл 82-й ракетке мира во втором круге Уимблдона

Хорват Марин Чилич проиграл аргентинцу Гвидо Пелье во втором круге Уимблдона. Встреча завершилась в пяти сетах со счетом 3:6, 1:6, 6:4, 7:6(7:3), 7:5.



Чилич был посеян на турнире под 3-м номером.



Пелья, занимающий 82-ю строчку в рейтинге ATP, в следующем круге встретится с американцем Маккензи Макдональдом.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Гвидо Пелья (Аргентина) - Марин Чилич (Хорватия, 3) - 3:6, 1:6, 6:4, 7:6(7:3), 7:5



Томас Фаббиано (Италия, Q) - Стэн Вавринка (Швейцария) - 7:6(9:7), 6:3, 7:6(8:6)



Жиль Симон (Франция) - Маттео Берреттини (Италия) - 6:3, 7:6(7:4), 6:2



Филипп Кольшрайбер (Германия, 25) - Жиль Мюллер (Люксембург) - 7:6, 7:6, 7:6



Кевин Андерсон (ЮАР, 8) - Андреас Сеппи (Италия) - 6:3, 6:7, 6:3, 6:4



Фрэнсис Тиафо (США) - Жюльен Беннето (Франция) - 4:6, 6:3, 6:4, 6:2



Джон Изнер (США, 9) - Рубен Бемельманс (Бельгия, Q) - 6:1, 6:4, 6:7(6:8), 6:7(3:7), 7:5



Стефанос Циципас (Греция, 31) - Джаред Дональдсон (США) - 6:3, 6:2, 3:6, 4:6, 6:3