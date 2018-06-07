Чеккинато встретился со своим кумиром Сафиным на Roland Garros

Сенсационный полуфиналист Roland Garros Марко Чеккинато в среду встретился с экс-первой ракеткой мира Маратом Сафиным, которого назвал кумиром своего детства. Россиянин, который в Париже вместе с Евгением Кафельниковым выступает в Турнире легенд, поздравил итальянца с победой над Новаком Джоковичем в четвертьфинале (6:3,
- Это особенный момент для меня. Марат был моим кумиром, когда я был маленьким. Так что я под впечатлением от встречи с ним, - сказал итальянец в интервью медиа-службе Roland Garros.
- Вчера смотрел его матч. Честно сказать, впервые в жизни, - признался россиянин. - Я впечатлен. Он проиграл третий сет, но не сломался. Сказался итальянский характер.
"For me, he's my idol from when I was young."– Roland-Garros (@rolandgarros) 7 июня 2018 г.
This meeting between #RG18 semifinalist Marco Cecchinato and former world No.1 Marat Safin will make you smile. 😊 pic.twitter.com/yYvhF3VRuP