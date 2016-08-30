Бушар не смогла выйти во второй круг US Open, Стосур победила Джорджи

Эжени Бушар не смогла пробиться во второй круг US Open. В матче первого круга канадка уступила Катержине Синяковой из Чехии. Также во второй круг пробились Саманта Стосур, Юханна Ларссон, Куруми Нара, Анника Бек и Карла Суарес Наварро.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Синякова (Чехия) - Бушар (Канада) - 6:3, 3:6, 6:2

Стосур (Австралия, 16) - Джорджи (Италия) - 7:5, 6:7(4:7), 6:1

Ларссон (Швеция) - Кнапп (Италия) - 6:4, 6:2

Нара (Япония) - Фегеле (Швейцария) - 6:0, 7:5

Бек А. (Германия) - Подорошка (Аргентина, Q) - 7:6(8:6), 6:3

Суарес Наварро (Испания, 11) - Перейра (Бразилия) - 6:0, 6:0