Болельщик на Australian Open мешал подаче Киргиоса, изображая клич Кинг-Конга

Во время матча второго круга Australian Open между австралийцем Ником Киргиосом и сербом Виктором Троицки один из болельщиков мешал местному теннисисту на его подачах. Гость соревнований не только изобразил клич Кинг-Конга, но и снял происходящее на видео.

Организаторы соревнований были вынуждены прервать матч на несколько минут - за это время виновник инцидента был выведен со стадиона.

Тот матч завершился победой Киргиоса. В третьем круге он встретится со французом Жо-Вилфридом Цонга.