Болельщик на Australian Open мешал подаче Киргиоса, изображая клич Кинг-Конга

Во время матча второго круга Australian Open между австралийцем Ником Киргиосом и сербом Виктором Троицки один из болельщиков мешал местному теннисисту на его подачах. Гость соревнований не только изобразил клич Кинг-Конга, но и снял происходящее на видео.
Организаторы соревнований были вынуждены прервать матч на несколько минут - за это время виновник инцидента был выведен со стадиона.
Тот матч завершился победой Киргиоса. В третьем круге он встретится со французом Жо-Вилфридом Цонга.
SEX NOISE AT THE AUSTRALIAN OPEN TENNIS!!! 🎾🎾🎾 Instagram: JamieZhuTV pic.twitter.com/cbOw9Vdt5b– JamieZhuTV (@JamieZhuTV) 17 января 2018 г.
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greyk
Запостит. Получит кучу лайков от таких же идиотов.Получит бабки.Он за этим и покупал билет на стадион.
14:07
maxcds
Наконец-то бей иуду теперь знают в лицо. я почему-то так себе его и представлял
12:45