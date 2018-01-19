12:38 | Теннис — "Большой шлем"

Болельщик на Australian Open мешал подаче Киргиоса, изображая клич Кинг-Конга

2

Во время матча второго круга Australian Open между австралийцем Ником Киргиосом и сербом Виктором Троицки один из болельщиков мешал местному теннисисту на его подачах. Гость соревнований не только изобразил клич Кинг-Конга, но и снял происходящее на видео.

Организаторы соревнований были вынуждены прервать матч на несколько минут - за это время виновник инцидента был выведен со стадиона.

Тот матч завершился победой Киргиоса. В третьем круге он встретится со французом Жо-Вилфридом Цонга.

2
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

greyk

Запостит. Получит кучу лайков от таких же идиотов.Получит бабки.Он за этим и покупал билет на стадион.

14:07

maxcds

Наконец-то бей иуду теперь знают в лицо. я почему-то так себе его и представлял

12:45