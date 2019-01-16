Болельщицы на Australian Open едва не подрались за сувенир от Соболенко

Две болельщицы на Australian Open устроили потасовку на трибунах, не поделив сувенир от белорусской теннисистки Арины Соболенко. Она после победы над британкой Кэти Болтер в матче второго круга бросила зрителям свою головную повязку в качестве сувенира.

Подарок одновременно поймали две болельщицы, которые начали отбирать его друг у друга и едва не подрались всерьез. В ситуацию вмешалась охрана, которая отобрала у спорщиц трофей и вывела их с трибун.