Баутиста Агут - во втором круге Australian Open

Испанец Роберто Баутиста Агут победил в матче первого круга Australian Open аргентинца Гвидо Пелья – 6:3, 6:1, 6:1. В другой встрече Карлос Берлок из Аргентины обыграл Раду Албота из Молдавии – 6:4, 7:6 (7:4), 5:7, 7:6 (10:8).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Баутиста Агут (Испания, 13) – Пелья Г. (Аргентина) – 6:3, 6:1, 6:1

Берлок (Аргентина) – Албот (Молдавия) – 6:4, 7:6 (7:4), 5:7, 7:6 (10:8)