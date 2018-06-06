Анна Чакветадзе: "Видно, что Шарапова прогрессирует"

Экс-пятая ракетка мира, а ныне телекомментатор Анна Чакветадзе поделилась впечатлениями от поражения Марии Шараповой в матче 1/4 финала Roland Garros против Гарбинье Мугурусы. Шарапова уступила в двух сетах, взяв лишь три гейма - 2:6, 1:6.

- Удивились, что Шарапова проиграла Габринье Мугурусе практически без борьбы?

- К сожалению, борьбы действительно не получилось. Но Шарапова не любит играть в таких погодных условиях. Плюс по известным причинам предыдущий матч она пропустила, что могло сказаться на тонусе. Вместе с этим просто блестяще сыграла Мугуруса. Ошибок с ее стороны было минимум. Даже при всем желании придраться не к чему. У нее получалось все. Было ощутимо, насколько ей комфортно на корте.

- Против такой Мугурусы у Шараповой объективно были хоть какие-то шансы?

- Сегодня, как мы видели, шансов не было.

- Испанка теперь – главный фаворит турнира?

- Сложно сказать. Она – очень непредсказуемая девушка. Может проиграть в первом круге, а может победить на турнире "Большого шлема". При этом мелкие турниры она выигрывает не так часто. Понятно, что, когда у Мугурусы идет игра – она очень опасный соперник. Но не факт, что в следующем матче она будет выглядеть так же, как сегодня. Плюс соперник в полуфинале будет другой – Симона Халеп не так сильно и плоско бьет. Может, она сможет затянуть ее в свой теннис.

С Шараповой же в начале матча они выглядели как сестры-близнецы. Разве что Мугуруса двигалась быстрее. У Марии ноги были вялые. И это сыграло свою роль.

- Четвертьфинал Открытого чемпионата Франции – хороший результат для Шараповой?

- Да, конечно. Она легко обыграла Плишкову, например. Хотя грунтовый сезон получился для Марии непростым. Вместе с тем для человека, который выигрывал турниры "Большого шлема", любой другой результат, кроме повторения этого успеха – неудача. Даже поражение в финале. Но видно, что Шарапова прогрессирует. В начале сезона она вылетала в первых кругах, а теперь дошла до четвертьфинала в Париже. Заметно, что она прибавила и в игре. Хотя от совершенства еще далека.

- Сотрудничество с Томасом Хогдстедом пошло ей на пользу?

- Конечно. Она заставляет ее действовать более грамотно. Не бить постоянно со всей силы, а готовит к каждому матчу тактически. Изменения в игре видны. При этом они хорошо знакомы. Тот же "Большой шлем" со Свеном Груневелдом она выиграла, как говорится, на старом багаже. В любом случае, в основном все зависит от самой Маши. (Владимир ИВАНОВ)