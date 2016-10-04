Анна Чакветадзе: "Шараповой дадут wild card на Roland Garros"

Российская теннисистка Анна Чакветадзе считает, что Мария Шарапова получит wild card на крупные турниры после окончания срока дисквалификации. Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации Шараповой за употребление мельдония с двух лет до одного года трех месяцев, таким образом, она сможет выступать с 26 апреля 2017 года.

– Шараповой дадут wild card везде – и не только на турниры в Риме и Мадриде, но и на "Ролан Гаррос". Об этом даже не стоит переживать, – цитирует "Р-Спорт" Чакветадзе. – Сразу на "Ролан Гаррос" Шараповой будет сложно выйти на свой лучший уровень, все же перерыв был затяжной. Но по-разному бывает. Некоторые спортсмены после длительного перерыва выходят и выигрывают турниры. Может быть все что угодно. Мария – топовый игрок, девушка с характером, которая в любом случае вернется в десятку лучших.

Прекрасно, что сократили срок дисквалификации. Два года – это очень долго, и после такого перерыва я не знаю, как вернуться на прежний уровень. Год и психологически воспринимается полегче.