17:16 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Анна Чакветадзе: "Шараповой дадут wild card на Roland Garros"

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Российская теннисистка Анна Чакветадзе считает, что Мария Шарапова получит wild card на крупные турниры после окончания срока дисквалификации. Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации Шараповой за употребление мельдония с двух лет до одного года трех месяцев, таким образом, она сможет выступать с 26 апреля 2017 года.

– Шараповой дадут wild card везде – и не только на турниры в Риме и Мадриде, но и на "Ролан Гаррос". Об этом даже не стоит переживать, – цитирует "Р-Спорт" Чакветадзе. – Сразу на "Ролан Гаррос" Шараповой будет сложно выйти на свой лучший уровень, все же перерыв был затяжной. Но по-разному бывает. Некоторые спортсмены после длительного перерыва выходят и выигрывают турниры. Может быть все что угодно. Мария – топовый игрок, девушка с характером, которая в любом случае вернется в десятку лучших.

Прекрасно, что сократили срок дисквалификации. Два года – это очень долго, и после такого перерыва я не знаю, как вернуться на прежний уровень. Год и психологически воспринимается полегче.

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Дополнительная информация

http://rsport.ru/tennis/20161004/1110325834.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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hyperion

Репутация Шараповой - это две победы на Ролан Гарросе и карьерный Большой Шлем.

17:29

Айртон

С какого перепоя?)) Если в этом году организаторы турнира в Париже говорили, что спортсменкам с репутацией Шараповой на их турнире не место.))

17:21

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