Анна Чакветадзе: "Не припомню, чтобы в последнее время Шарапова так легко обыгрывала топ-теннисисток. И против Серены у Маши больше шансов"

Бывшая пятая ракетка мира россиянка Анна Чакветадзе в интервью "СЭ" не удивилась легкой победе Марии Шараповой в третьем раунде Roland Garros. Россиянка обыграла чешку Каролину Плишкову (6:2, 6:1), матч продолжался 59 минут.

- Не припомню, чтобы в последние несколько лет Маша так легко обыгрывала топ-теннисисток, - сказала Чакветадзе. – Плишкова сыграла не самым лучшим образом, но Маша – большая молодец. Она в некоторых моментах выстояла, Плишкова могла где-то зацепиться, но в итоге совсем расклеилась в концовке. Маша прибавляет – в первых двух кругах вопросов к ней было куда больше. В Мадриде и Риме она набрала неплохую форму, но стабильности в игре не было. А сегодня она отыграла так, как должна была. И у нее все получалось, и соперница ошибалась в простых ситуациях.

- После такой победы Шараповой по силам выиграть весь турнир?

- Я еще раньше говорила, что если Шарапова сыграет так же, как на турнире в Риме, она будет одним из фаворитов. Зарубежные журналисты и теннисные аналитики не считали ее таковой, но, может, после этой победы они изменят свое мнение. Но впереди у нее Серена Уильямс по сетке, если та обыграет Гергес.

- Уильямс только-только вернулась на корт после рождения дочери, дает ли это Шарповой некоторое преимущество?

- Безусловно, ей будет легче. Мария находится в лучшей форме, чем Серена. Хотя от американки неизвестно, что ждать. В первых матчах она не проявила себя. Сегодня у нее непростая соперница - Гергес, которая в последнее время разыгралась. Но если Серена сыграет так, как играла до ухода, то она и мокрого места не оставит от нее. Но получится ли это? Не факт. Серена не зря записалась и в парный разряд, чтобы пройти проверку. Когда в паре выигрываешь, это влияет и на одиночный турнир, Но у Шараповой больше шансов обыграть Серену. (Игорь НОВИКОВ)