Андрей Чесноков: "Шараповой будет проще с Цуренко, чем с Мугурусой"

Полуфиналист Открытого чемпионата Франции-1989 Андрей Чесноков - о шансах Марии Шараповой в 1/4 финала Roland Garros. Россиянка сыграет с победительницей матча Леся Цуренко (Украина) - Гарбинье Мугуруса (Испания).

- Теперь Шарапова - фаворит своей части сетки?

- Давайте возьмем Мугурусу, с которой Мария может встретиться с четвертьфинале. В ее игре все зависит от настроения. То есть, если у испанки будет хорошее настроение, она способна выиграть абсолютно все. Если наоборот - то, соответственно, проиграет. Поэтому шансы Марии оценить сложно. Халеп, которая в одной половине сетки с Шараповой, тоже в блестящей форме. Симона сегодня просто снесла Мертенс. И это, учитывая то, что Элисе сзади делает плотную стенку, которую просто не пробьешь. Поэтому, думаю, что у Мугурусы, Халеп и Шараповой хорошие шансы на итоговую победу.

- Кто для Шараповой лучше в следующем круге - Мугуруса или Цуренко?

- Думаю, проще все-таки будет Цуренко. Хотя нельзя не отметить хорошую форму украинки, но Мугуруса все-таки должна ее пройти, - сказал Чесноков (Андрей СИЗЯКИН).