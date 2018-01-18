Александрова взяла у Кис один гейм во втором круге Australian Open

Россиянка Екатерина Александрова уступила американке Мэдисон Кис во втором круге Australian Open. Александрова смогла взять только один гейм у соперницы – 0:6, 1:6. Матч продолжался 43 минуты.

Следующей соперницей Кис будет румынка Ана Богдан.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Кис (США, 17) – АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 6:0, 6:1