Веснина и Вихлянцева выиграли парный матч Кубка федерации, не имевший турнирного значения

Россиянки Елена Веснина и Наталья Вихлянцева победили представительниц Латвии Диану Марцинкевич и Даниэлу Висмане в парном поединке матча плей-офф Мировой группы II Кубка федерации. Игра не имела турнирного значения - ранее латвийки выиграли три партии из четырех и сохранили место во втором по силе дивизионе. Россия опускается в Евро-Африканскую группу.

Кубок Федерации

Мировая группа II

Плей-офф

РОССИЯ - Латвия - 2:3

Елена ВЕСНИНА/Наталья ВИХЛЯНЦЕВА - Диана Марцинкевич/Даниэла Висмане - 6:4, 6:2

Суббота

Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА - Анастасия Севастова - 6:3, 2:6, 6:4

Екатерина МАКАРОВА - Елена Остапенко - 5:7, 4:6

Воскресенье

Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА - Елена Остапенко - 5:7, 1:6

Екатерина МАКАРОВА - Анастасия Севастова - 2:6, 5:7