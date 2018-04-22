Веснина и Вихлянцева выиграли парный матч Кубка федерации, не имевший турнирного значения

Россиянки Елена Веснина и Наталья Вихлянцева победили представительниц Латвии Диану Марцинкевич и Даниэлу Висмане в парном поединке матча плей-офф Мировой группы II Кубка федерации. Игра не имела турнирного значения - ранее латвийки выиграли три партии из четырех и сохранили место во втором по силе дивизионе. Россия опускается в Евро-Африканскую группу.
Кубок Федерации
Мировая группа II
Плей-офф
РОССИЯ - Латвия - 2:3
Елена ВЕСНИНА/Наталья ВИХЛЯНЦЕВА - Диана Марцинкевич/Даниэла Висмане - 6:4, 6:2
Суббота
Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА - Анастасия Севастова - 6:3, 2:6, 6:4
Екатерина МАКАРОВА - Елена Остапенко - 5:7, 4:6
Воскресенье
Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА - Елена Остапенко - 5:7, 1:6
Екатерина МАКАРОВА - Анастасия Севастова - 2:6, 5:7
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