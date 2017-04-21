Веснина и ван Уйтванк начнут матч Россия – Бельгия в Кубке федерации

По итогам жеребьевки, состоявшейся в Москве, первыми в рамках матча плей-офф с Бельгией на корт выйдут Елена Веснина и Элисон ван Уйтванк. Во втором матче субботы встретятся Анастасия Павлюченкова и Элизе Мертенс.

В воскресенье сыграют Веснина – Мертенс и Павлюченкова – ван Уйтванк, а потом состоится парная встреча, на которую у россиянок заявлены Дарья Касаткина и Анна Блинкова, а у бельгиек – Марина Заневска и Ан-Софи Местах. В составах команд на воскресные матчи возможны изменения на усмотрение капитанов.

Стоит отметить, что по регламенту, если после трех игр счет будет 3:0 в пользу одной из команд, то четвертая одиночная встреча будет отменена. Также, если судьба матча решится в одиночных играх, то пара будет сыграна в укороченном формате.

Матч между Россией и Бельгией пройдет в столичном спорткомплексе "Лужники" с 22 по 23 апреля, его победитель на будущий год сыграет в мировой группе Кубка федерации. (Антон БАБОШИН)