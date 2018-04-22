17:25 | Теннис — Кубок федерации

США выиграли у Франции и вышли в финал Кубка федераци


Сборная США стала вторым финалистом Кубка федерации. Решающее третье очко американкам принесла Мэдисон Кис, победившая Полин Пармантье. 

В финале США встретится с Чехией, одолевшей Германию.

Кубок федерации

Мировая группа

1/2 финала

Франция - США - 1:3

Полин Пармантье - Мэдисон Кис - 6:7(4:7), 4:6

Суббота

Кристина Младенович - Коко Вандевеге - 1:6, 6:3, 6:2

Полин Пармантье - Слоан Стивенс - 6:7 (3:7), 5:7

Воскресенье 

Кристина Младенович - Слоан Стивенс - 2:6, 0:6

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/federation/2018/2/

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!