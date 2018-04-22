США выиграли у Франции и вышли в финал Кубка федераци

Сборная США стала вторым финалистом Кубка федерации. Решающее третье очко американкам принесла Мэдисон Кис, победившая Полин Пармантье.
В финале США встретится с Чехией, одолевшей Германию.
Кубок федерации
Мировая группа
1/2 финала
Франция - США - 1:3
Полин Пармантье - Мэдисон Кис - 6:7(4:7), 4:6
Суббота
Кристина Младенович - Коко Вандевеге - 1:6, 6:3, 6:2
Полин Пармантье - Слоан Стивенс - 6:7 (3:7), 5:7
Воскресенье
Кристина Младенович - Слоан Стивенс - 2:6, 0:6
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