Шамиль Тарпищев: "Шарапова, скорее всего, не сыграет за сборную России в 2018 году"

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отметил, что Марии Шараповой нет смысла играть за сборную России в следующем году, поскольку команда не будет выступать в элитном дивизионе. Он также добавил, что решение об ее участии в матчах отбора на Олимпийские игры-2020 будет принято позже.

– Шараповой нет смысла играть в следующем году, поскольку мы не будем выступать в элитном дивизионе, – приводит ТАСС слова Тарпищева. - Что касается отбора на Олимпийские игры, то будем это планировать.

Напомним, Шарапова завершила этот сезон, проиграв 17 октября в первом круге "ВТБ Кубка Кремля" словачке Магдалене Рыбариковой. Россиянка в апреле возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В октябре она выиграла турнир в Тяньцзине.